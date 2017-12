Pochettino constateert probleem: ‘Misschien bij hem, bij Davinson Sánchez...’

De laatste weken presteert Tottenham Hotspur minder dan voorheen en Mauricio Pochettino probeert te duiden wat de oorzaken van de mindere resultaten zijn. Fans van de Engelse topclub stellen dat spelers als Christian Eriksen en Dele Alli slecht presteren en suggereren dat het te maken kan hebben met vermoeidheid. Pochettino denkt dat dit bij de Deen wel het geval kan zijn.

"Weet je… Een speler als Eriksen kan mentaal inderdaad een beetje uitgeput zijn. Mentaal, niet fysiek. Want in de laatste twee interlands speelde hij geweldige partijen. Hij kan niet rusten, kan niet stoppen. Misschien worstelt hij een beetje, maar zijn conditie is fantastisch, want na ieder duel zijn zijn cijfers ongelooflijk. Maar ik kan me vinden in het verhaal dat hij mentaal moe is."

"Maar de andere spelers? Dat denk ik niet. Dele Alli stond niet op het veld bij de eerste drie Champions League-wedstrijden en we roteren met spelers. Dat is niet de reden waarom hij zogenaamd worstelt de laatste paar wedstrijden", citeren verschillende Engelse media. De manager denkt erover na om Eriksen een tijdje rust te gunnen.

"Misschien hem en Eric Dier, die ook veel speelt. Misschien Davinson Sánchez. Het gaat om dezelfde spelers, de spelers die veel reizen en bijna in elke wedstrijd betrokken zijn geweest. Misschien voelen ze zich te moe om de strijd aan te gaan. Maar het is niet fysiek, maar mentaal. We proberen Eriksen en andere spelers meer tijd te gunnen om te herstellen, met verschillende strategieën per speler."