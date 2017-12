De Gea sluit deur naar Real Madrid: ‘Wat kan ik nog meer wensen?’

David de Gea lijkt de deur naar Real Madrid zo goed als dichtgegooid te hebben. De doelman van Manchester United wordt al jaren in verband gebracht met een transfer naar de Spaanse grootmacht en was er in 2016 al eens heel dicht bij, maar hij zegt zich volledig te richten op the Red Devils. Terwijl de Spaans international zegt geen interesse te hebben in een overstap naar Real Madrid, is de Koninklijke bezig om de transfer van Kepa Arrizabalaga af te ronden.

De talentvolle keeper van Ahtletic Club was in tegenstelling tot De Gea niet de nummer één op het wensenlijstje van Real Madrid. Marca meldde donderdag dat de jonge Bask voor twintig miljoen euro wordt overgenomen van Athletic Club. De Gea wordt desondanks nog altijd gelinkt aan een zomerse transfer naar zijn geboortestad. “Real Madrid? Ik ben doelman van Manchester United en de nationale ploeg van Spanje. Wat kan ik nog meer wensen?”, citeert El Confidential de sluitpost.

Keylor Navas, eerste doelman van Real Madrid, laat zich niet van de wijs brengen door de geruchten rondom De Gea en de waarschijnlijke komst van de keeper van Athletic Club. “Ik hoef aan niemand iets te bewijzen. Ik moet genieten van mijn loopbaan en dat doe ik, maar bij deze club gaat het zoals het gaat. Je weet nooit wat de toekomst gaat brengen, maar op dit moment ben ik degene die hier onder de lat staat”, zei de Costa Ricaan, die in 2014 voor tien miljoen euro de overstap van Levante maakte, tegen FOX Sports.