‘Ik probeer Spaans te leren middels het clublied van Real Madrid’

Joshua Kimmich speelt momenteel onder Jupp Heynckes uitstekend bij Bayern München, waardoor een vertrek van de jongeling bij der Rekordmeister naar een andere Europese grootmacht steeds meer in de lucht kan hangen. De Duitser zou zich bijvoorbeeld in Spanje prima redden, aangezien hij momenteel, dankzij het clublied van Real Madrid, Spaans aan het leren is.

"Waarom Spaans? Mijn moeder kwam met het idee dat ik een andere taal moest leren. Frans had ik op school en Engels kan ik al. En aangezien we veel Spaanse spelers in het team hebben, heb ik daarvoor gekozen. Veel jongens weten niet dat ik in de kleedkamer er altijd naar luister en dat ik al behoorlijk veel heb geleerd", aldus de vleugelverdediger in gesprek met BILD.

De lesstof van de 22-jarige Kimmich bevat onder andere het lezen en beluisteren van het lied van de Koninklijke. Het talent geeft aan dat hij zijn Spaans kan oefenen met teamgenoten Rafinha, Thiago Alcántara, Arturo Vidal, James Rodriguez, Javi Martinez en Juan Bernat. "Ik begrijp al aardig wat Spaans, maar het kan nog altijd beter", besluit de international.