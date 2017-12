Australië afgewezen: ‘Hij wil een groot project, een grote club’

Laurent Blanc zit sinds zijn vertrek bij Paris Saint-Germain in 2016 zonder club, maar de trainer is niet zo gretig op een terugkeer in de voetballerij dat hij op elk aanbod ingaat. De Fransman is kieskeurig, verzekert zijn zaakwaarnemer in gesprek met L’Équipe. De voormalig bondscoach van Frankrijk heeft namelijk veel aanbiedingen afgeslagen.

"Hij wil weer aan de slag, maar hij wil niet een rol als trainer op zich nemen puur om trainer te zijn", zegt Jean-Pierre Bernes. "Hij wil een groot project, een grote club. Als die zich niet aandient, dan zien we het wel. We krijgen continu aanbiedingen, van clubs én nationale ploegen." Na aandringen geeft de belangenbehartiger enkele namen prijs.

"De VS, Australië voor het WK...", vervolgt Bernes, die aangeeft dat zijn cliënt niet staat te springen om in Rusland leiding te geven aan the Socceroos, ondanks het feit dat Blanc met Frankrijk geen WK heeft meegemaakt: "Niet echt, nee. We hebben ook enkele Engelse clubs gehad. Maar wanneer je PSG hebt gecoacht, wil je op zijn minst iets goeds."