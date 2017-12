Ajax niet uitgesloten voor titel: ‘Straks wordt Lozano voor 30 miljoen verkocht’

Oud-voetballer Mitchell Piqué kijkt uit naar de ontmoeting tussen zijn voormalig werkgevers FC Twente en Ajax komende zaterdag. De 38-jarige linkspoot zegt bij beide clubs nog een goed gevoel te hebben en benadrukt dat het in Enschede altijd kan spoken: "Ajax kan een offday hebben, maar kan ook zomaar met 0-4, 0-5 of 0-6 winnen."

"De competitie is op dat gebied echt veranderd de afgelopen jaren. Dat maakte ik al mee toen ik bij Excelsior (2006-2008, red.) speelde. Het is niet meer vanzelfsprekend dat topclubs elk duel winnen", aldus Piqué in gesprek met ELF Voetbal. De oud-verdediger erkent dat beide clubs een andere seizoensstart hadden gewenst: "Maar voor beide clubs gaat het goedkomen."

"In Gertjan Verbeek heeft de club de ideale man aangesteld. Zijn ploegen worden altijd sterker richting de eindfase van het seizoen. Voor Ajax is het belangrijk dat ze weer de titel pakken en in de Champions League spelen. Dan kunnen de talenten van de club zich tonen op het hoogste niveau en daarna weer voor hoge bedragen worden verkocht", redeneert Piqué, die rekening houdt met een sterk PSV.

Piqué vindt dat de ploeg van Phillip Cocu 'stiekem' goed bezig is, al vindt hij het typisch dat er continu over het team geklaagd wordt. "Co Adriaanse zei als trainer van Ajax tegen ons: 'Als je ook tegen de kleine clubs wint, dan word je kampioen.' PSV doet dat tot dusver. Maar het is nog geen winterstop, hè. Straks wordt Hirving Lozano voor dertig miljoen euro verkocht. Of vertrekt Jürgen Locadia. Zie dan maar eens een goede vervanger terug te halen."