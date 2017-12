‘Messi of Ronaldo? Waarom zou ik mezelf niet op de eerste plek zetten?’

Robert Lewandowski is inmiddels een gevestigde naam in de voetballerij, maar de spits van Bayern München blaakte niet altijd van het zelfvertrouwen. De 91-voudig international van Polen zegt in het tv-programma Kuba Wojewodzki dat hij in het verleden absoluut niet zelfverzekerd was toen hij in de zomer van 2010 vertrok bij Lech Poznan.

"Toen ik Polen verliet (voor Borussia Dortmund voor 4,75 miljoen euro, red.), kampte ik met veel complexen. Waarschijnlijk net zoals iedere andere Poolse man. Dat ik van Polen kwam en daarom niet zo goed was als anderen", aldus een openhartige Lewandowski. Naar verloop van tijd veranderde dit. "Waarom ik niet? Waarom niet iemand van Polen? Waarom moet ik me minder voelen als ik hetzelfde kan presteren als een ander?"

Lewandowksi zegt nu geen last meer te hebben van een gebrek aan zelfvertrouwen. Op de vraag waar hij zichzelf schaart ten opzichte van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, antwoordt de aanvaller: "Waarom zou ik mezelf niet op de eerste plek zetten?" De spits geeft echter ook toe dat de twee aanvallers vrijwel uniek zijn. "Het komt misschien één keer in de honderd jaar voor dat twee van zulke uitstekende spelers in dezelfde tijd actief zijn."