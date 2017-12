Oud-Feyenoorder bezorgt nu post: ‘Ik heb echt niet genoeg geld verdiend’

Stein Huysegems was zeventien seizoenen lang profvoetballer, waarvan zeven op Nederlandse bodem. De voormalig aanvaller van onder meer AZ, Feyenoord, FC Twente en Roda JC is tegenwoordig postbode in België. Huysegems is bij BPost in Heist-op-den-Berg zeker niet iemand die overal herkend wordt en adorerende collega's om zich heen heeft: hij is gewoon een van de bijna 25.000 werknemers.

"Ik heb echt niet genoeg verdiend om de rest van mijn leven voor de televisie te zitten. Heb ik wel een paar maanden gedaan overigens. Verschrikkelijk", vertelt Huysegems, 35 jaar, in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Word dan trainer, zeiden ze tegen me. Zou ik niet kunnen. Vooral het menselijke aspect, iedereen scherp en tevreden houden. Lijkt me hartstikke moeilijk."

Huysegems staat elke werkdag om vier uur 's ochtends op, om kwart voor vijf start de krantenronde, dan sorteert hij post en rond half negen gaat hij deze rondbrengen. "Laat mij maar rustig postbode zijn. Ik heb altijd het liefst in de schaduw willen staan. Misschien was ik wat te braaf voor profvoetbal. Ach, zo ben ik nu eenmaal. Ik vind het heel belangrijk dat mensen me herinneren als een rustige, beleefde jongen, zonder sterallures. De complimenten die ik krijg voor mijn werk, dat doet me nog het meest. Of ik nou voetballer ben of postbode."

Bij het sollicitatiegesprek wist iemand wél wie Huysegems was, maar over het algemeen weet niemand dat deze postbode in De Kempen een verleden als gevierd profvoetballer heeft. "Toen is er wel even doorgevraagd. Waarom ik dit werk wilde doen? Ik merk vaak dat mensen het niet begrijpen, dat ik postbode wilde worden." Huysegems wilde een baan waarin hij vroeg kon beginnen, zodat hij meer tijd voor zijn kinderen heeft. "Tijdens mijn voetbalcarrière stond mijn sport centraal, nu wil ik er meer voor hen zijn."