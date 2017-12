Neymar: ‘Ik heb veel gehuild en afgevraagd waarom het is gebeurd’

Vrijdagmiddag weten 32 landen tegen wie ze moeten strijden in de groepsfase van het WK van 2018. Brazilië geldt net als vier jaar geleden als een van de grote favorieten, maar het eindtoernooi in eigen land in 2014 verliep niet zoals verwacht. Het Zuid-Amerikaanse land werd uitgeschakeld in de halve finale tegen Duitsland (1-7) en moest in de troostfinale zijn meerdere erkennen in het Nederlands elftal (0-3).

Neymar kon vanwege een gebroken rugwervel niet meedoen in de laatste week van het WK en daar baalt de aanvaller van Paris Saint-Germain tot op de dag van vandaag van. "Het voelt nog steeds vreemd aan, ik heb het WK niet beëindigt zoals ik dat wilde. Natuurlijk wilde ik het WK bekronen met de titel, maar ik heb niet verloren noch gewonnen. Mijn toernooi eindigde met een serieuze blessure, daar heb ik de prijs voor betaald."

"Het was echt een hele slechte week voor mij", vervolgt de Braziliaan op de website van de FIFA. "Ik heb veel gehuild en afgevraagd waarom het is gebeurd. Maar uiteindelijk begrijp je dat dingen die gebeuren je uiteindelijk sterker maken, ook al verlang je er dan niet naar. Ik denk dat het komende WK groots zal zijn voor de Brazilianen, ik ga echt alles geven."

Neymar beaamt dat Brazilië sinds het debacle in 2014 het respect van de Brazilianen en de wereld heeft teruggewonnen: "Het respect voor het team is anders dan drie of vier jaar geleden. Mensen zien ons nu anders. Het Brazilië dat iedereen respecteert en bewondert, is terug. Een team dat geniet van goed voetbal. En dat ons gelukkig maakt. De sfeer in het land is compleet anders."