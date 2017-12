Huurling van Bayern is zoekende in Engeland: ‘We zien dat hij worstelt’

Renato Sanches heeft moeite om op niveau te komen bij Swansea City. De twintigjarige middenvelder mocht woensdagavond van manager Paul Clement tegen Chelsea (1-0 verlies) voor de zevende keer in de basis starten in de Premier League, maar speelde een slechte eerste helft en werd zodoende gewisseld. Dit seizoen heeft de Portugees nog geen doelpunt gemaakt of assist afgeleverd.

"We werken goed samen om ervoor te zorgen dat beide partijen tevreden zijn. Er waren twee vertegenwoordigers van Bayern München bij de wedstrijd en ik sta regelmatig in contact met hun en dan praten we over Renata Sanches en hoe hij het doet. Ze willen hem graag ondersteunen, dat is ook wat ik van ze te horen heb gekregen afgelopen donderdag", aldus Clement tegenover de Daily Mail.

"We zien dat hij worstelt en het is een grote verantwoordelijkheid van ons om ervoor te zorgen dat hij goede hulp krijgt. Als je een getalenteerde speler hebt die naar vertrouwen en vorm op zoek is, moet je hem zo goed mogelijk helpen. Ik heb veel ervaring met jonge spelers en dat is waarom ik Renato en Tammy Abraham heb gehaald. Sommige managers kiezen nooit voor jonge spelers. Maar volgens mij weet ik goed hoe ik er alles uit moet halen."