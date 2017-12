Juventus-doelwit: ‘Het gaat niet om geld, dat is wat ik kan zeggen’

Emre Can ligt momenteel tot medio 2018 vast bij Liverpool, waardoor de middenvelder binnen afzienbare tijd van werkgever kan veranderen. De Duits international werd de afgelopen maanden al in verband gebracht met een overstap naar verschillende Europese topclubs en Italiaanse media stellen dat hij reeds een deal heeft met Juventus.

"Waarom vraag je mij dit?", reageert Can op de vraag van een journalist van de Liverpool Echo waar hij volgend seizoen speelt. "Echt, ik concentreer me op dit seizoen en laat mijn zaakwaarnemer voor de rest zorgen. Het gaat niet om geld, dat is alles wat ik kan zeggen. Ja, ik kan een voorcontract tekenen bij een andere club, maar ik kan ook tekenen bij Liverpool. We gaan het zien." Naar verluidt komen Can en Liverpool bij de contractonderhandelingen niet tot een overeenkomst vanwege een verschil van mening over de hoogte van de ontsnappingsclausule.

Juventus lijkt de voornaamste kandidaat om Can over te nemen, maar la Vecchia Signora ondervindt naar verluidt concurrentie van onder meer Manchester United. De twintigvoudig international speelt sinds de zomer van 2014 voor the Reds, nadat de club minimaal twaalf miljoen euro betaalde aan Bayer Leverkusen. Sindsdien heeft hij 147 wedstrijden voor Liverpool gespeeld, waarin hij 11 keer scoorde en 9 assists afleverde.