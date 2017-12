Fortuna-coach Oliseh wees Ajax af: ‘Iets zei me dat ik dit niet wilde doen’

Sunday Oliseh heeft Fortuna Sittard naar een voorlopige tweede de plek in de Jupiler League geloodst, met slechts vier punten minder dan koploper NEC. Een positie waar niemand van tevoren eigenlijk op had gerekend, daar de Limburgers in de voorbije voetbaljaargang als zeventiende waren geëindigd.

Het had niet veel gescheeld of Fortuna en Oliseh waren bijna een jaar geleden niet met elkaar in zee gegaan. De Nigeriaan kreeg namelijk ook een aanbieding van zijn oude club Ajax, om aan de slag te gaan als jeugdtrainer. "Iets zei me dat ik dit niet wilde doen", zo vertelt de voormalig profvoetballer in het Algemeen Dagblad. "Vlak voordat ik naar Fortuna kwam, sprak ik met Ajax. Echt, ik hou van Amsterdam, maar iets zei me dat ik het niet moest doen."

Oliseh belde zélf naar Fortuna. "Als ik het in Amsterdam zo goed had gedaan als hier, had het anders geweest. Iedereen weet dat Ajax goede spelers heeft. Als ik dit kan omdraaien, twijfelt niemand meer aan mijn kwaliteiten als trainer." De 43-jarige Nigeriaan was eerder onder meer trainer van het Belgische Verviers en het nationale elftal van Nigeria.