'Ik herinner me dat ik Afellay en Aissati in mooie auto's voorbij zag rijden'

Youness Mokhtar speelt vrijdagavond met PEC Zwolle een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. De aanvaller woont echter nog altijd in Overvecht-Zuid, waar hij in een voetbalkooi de basis legde voor een profcarrière die hem langs PSV, FC Twente, Al-Nassr en PEC Zwolle leidde. "In de jeugd bij PSV had ik qua techniek een grote voorsprong op de rest. Omdat ik altijd bezig was in deze kooi."

"Als iemand een trucje wist ging ik de hele dag oefenen tot ik het beheerste", zo vertelt Mokhtar in gesprek met de NOS. "Basistechniek ontbreekt nu bij veel spelers, vooral in de jeugd. Ze moeten van veel verder komen." Vroeger was het drukker in de voetbalkooi. "Dit is de tijd van de iPhones en Playstations", erkent Mokhtar. "Mijn neefjes zijn ook niet meer heel actief buiten."

Mokhtar vertelt dat de kooi vijftien jaar geleden elke dag vol stond met kinderen. "Ibrahim Afellay kwam hier ook. Net als Ismaïl Aissati en Jürgen Colin. Eigenlijk alle jongens die in Utrecht woonden", vervolgt de aanvaller. "Zij waren wat ouder en zeiden vaak dat ik niet mee mocht doen omdat ik te klein was. Maar als ik dan een partijtje meespeelde riepen ze: laat maar, hij is goed genoeg."

Naast de kooi ligt een hoofdweg. "Ik kan me herinneren dat ik Afellay en Aissati hier jaren geleden in mooie auto's voorbij zag rijden. Toen dacht ik: ooit wil ik dat ook. Je bent klein, dus daar droom je van."