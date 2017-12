‘Met te veel huurlingen van Juventus, Milan en PSG red je het niet alleen’

Gerard Nijkamp behoort tot de grondleggers van het succes van PEC Zwolle. De technisch directeur geeft samen met directievoorzitter Adriaan Visser leiding aan de huidige nummer vier van Nederland. PEC heeft op het gebied van hoofdtrainers steeds een stapje verder willen kijken. Na de succesvolle samenwerking met Art Langeler en Ron Jans wilde de club iemand die nog meer topsportvisie en -cultuur zou kunnen toevoegen.

De keuze viel op John van 't Schip. "We merkten dat zijn Ajax-uniform eraf was, al haal je dat nooit helemaal weg, want hij is daar geboren. Hij heeft over zijn eigen schaduw heen durven kijken door in de City Football Group te stappen bij Melbourne City, toen daar nog helemaal niets was. Hij heeft dat opgebouwd en prijzen gewonnen, dat heeft ons getriggerd", zo legt Nijkamp vrijdag in De Telegraaf uit. "John heeft de ambitie in Nederland te slagen, nadat het eerder bij FC Twente geen succes werd."

PEC eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende veertiende stek. Nijkamp durft te stellen dat men iets uit de bocht was gevlogen. "Het netwerk en creativiteit, dat is de kracht van PEC en van mij. Mino Raiola bracht ons bijvoorbeeld binnen bij Juventus, maar met te veel huurlingen van Juventus, AC Milan en Paris Saint-Germain red je het niet alleen. Het gevoel voor de club is bij hen anders. We hebben meer ingezet op hiërarchie, jongens die de Eredivisie kennen, Nederlandstalig zijn en vooral van onszelf zijn en waarde vertegenwoordigen voor de club."

Nijkamp had nooit verwacht dat PEC rond de tijd van dit jaar op een vierde plaats zou staan, met slechts drie punten minder dan de nummers twee en drie: Ajax en AZ. "Wel had ik verwacht niet meer in de problemen te komen en rond plek acht tot twaalf mee te draaien."