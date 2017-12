‘Dat Marokko straks erbij is op het WK en Oranje niet, speelt ook mee’

Mimoun Mahi komt volgend jaar zomer mogelijk uit op het WK in Rusland. De aanvaller van FC Groningen gaat ervan uit dat in de selectie van Marokko wordt opgenomen, zolang hij de komende maanden blijft presteren. De 23-jarige Mahi maakte in september zijn debuut en heeft inmiddels twee A interlands en één doelpunt achter zijn naam staan.

Mahi wachtte niet op een uitnodiging voor het Nederlands elftal. Hij heeft dat zelfs nooit overwogen. "Natuurlijk, ik heb voor Jong Oranje gespeeld en daar had ik een goed gevoel bij gehad, maar als je wordt gebeld door de bondscoach van Marokko, is de keuze niet moeilijk meer", zo verzekert de aanvaller aan Voetbal International. "Het voetbal leeft daar en Marokko is er straks bij op het WK in Rusland, Oranje niet."

"Uiteraard speelt dat ook mee, maar het is niet de voornaamste reden dat ik voor Marokko heb gekozen." Mahi voelt zich in beide landen op zijn gemak en voelt zich niet meer of minder een Marokkaanse Nederlander of een Nederlandse Marokkaan. "Ik heb ook twee paspoorten. Ik ben hier opgegroeid, heb alles meegekregen van dit land en daar ben ik ook dankbaar voor, maar mijn roots liggen in Marokko."

Het is Mahi om het even welke tegenstanders Marokko in de groepsfase treft. Vrijdag is de loting voor het eindtoernooi. "Maar hoe groter het land, hoe mooier. Een poule met Argentinië of Brazilië zou ik heel graag willen. Spelen op een WK, als klein jongetje droom je daarvan. Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn en als ik blijf presteren, ga ik er ook van uit dat ik word geselecteerd."