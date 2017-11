Valencia blijft vijftien wedstrijden op rij ongeslagen en bekert verder

Valencia heeft zich donderdagavond voor de achtste finales van het toernooi om de Copa del Rey geplaatst. Het team van Marcelino zegevierde in eigen huis met 4-1 over Real Zaragoza. De nummer veertien van de Segunda División A had het heenduel voor eigen publiek al met 0-2 verloren. Los Che, de nummer twee van LaLiga, hebben dit seizoen niet één van de eerste vijftien officiële duels verloren.

Valencia gaf Zaragoza in de eerste helft amper de gelegenheid om zich te onderscheiden, op twee voorzichtige pogingen van Vinicius. De ploeg van Marcelino deed de bezoekers pijn met snelle tegenaanvallen. Dat resulteerde eveneens in de openingstreffer, na 28 minuten spelen. Simone Zaza was zeer vrijgevig en stelde Santi Mina in staat om de ban in Mestalla te breken.

In de tweede helft liep Valencia verder uit. Álvaro Ratón keerde in de 59e minuut een inzet van Zaza, waarna Mina zich ontdeed van Jesús Valentin en de bal in het doel schoot. Rober Ibáñez nam luttele minuten na zijn invalbeurt de 3-0 voor zijn rekening. Een bijzonder moment voor de buitenspeler, die bijna een jaar aan de kant stond. Enkele minuten voor tijd kopte Rubén Vezo uit een corner de 4-0 binnen. Een ferme kopbal van Jorge Pombo redde de eer voor Zaragoza: 4-1.