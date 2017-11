Pogba in de bres voor ‘Ome Pat’: ‘Zelfs in de dug-out een echte leider’

Patrice Evra kreeg het begin november, vóór de Europa League-wedstrijd tegen Vitoria Guimarães, aan de stok met een supporter van Olympique Marseille en deelde hem een trap tegen het hoofd uit. De actie van de verdediger had grote gevolgen, want de UEFA schorste hem voor zeven maanden en zijn werkgever zette hem op straat. Evra had bij de fans van Olympique Marseille al weinig krediet, maar Paul Pogba begrijpt daar weinig van.

"Het imago dat hij al had vóór de problemen was niet heel goed, maar hij is echt een gouden gast", aldus de middenvelder van Manchester United. "Hij helpt het team en de staf enorm, hij staat altijd achter je. Zelfs op de bank is hij een persoon die ieder ander aanmoedigt. Die in de dug-out zit en in de kleedkamer komt om met de rest te praten en op te peppen. Een echte leider."

"Hij is een van de weinige spelers die andere spelers aanmoedigt en verder helpt door te zeggen: 'Doe het beter dan ik. Ik wil niet geselecteerd worden. Laat de jonge jongens spelen om progressie te boeken.' Hij is een echte leider, een grote broer voor iedereen. Ome Pat, zoals ik hem noem. Hij is een oom voor iedereen", stelt de Fransman in gesprek met SFR Sport.