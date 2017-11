‘City wil na Silva doorpakken en probeert goudhaantje langer te binden’

Raheem Sterling kan momenteel niet meer stuk bij Manchester City. De Engelsman heeft dit seizoen reeds dertien keer gescoord in negentien optredens en met name zijn goals vlak voor tijd tegen Feyenoord, Huddersfield Town en Southampton worden geapprecieerd. Onder meer Sky Sports meldt dat de Engelse grootmacht graag wil verlengen met Sterling. City maakte donderdag al de contractverlenging van David Silva bekend.

De zaakwaarnemer van de aanvaller, die momenteel tot medio 2020 vastligt bij de topclub, heeft naar verluidt al om de tafel gezeten met de clubleiding van the Citizens. Sky Sports meldt echter dat de eerste onderhandelingen over een nieuwe verbintenis nog moeten plaatsvinden. Sterling staat sinds de zomer van 2015 onder contract in het Etihad Stadium.

De 22-jarige buitenspeler kwam destijds voor ruim zestig miljoen euro over van Liverpool. Sindsdien heeft Sterling 113 wedstrijden gespeeld voor City, waarin hij 34 doelpunten heeft gemaakt. Arsenal was afgelopen zomer geïnteresseerd om het talent over te nemen, maar the Gunners wilden bij de deal geen afstand doen van Alexis Sánchez, die tot medio volgend jaar vastligt.