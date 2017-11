Redmond ontkracht ‘wanker’-gerucht: ‘Ja, Guardiola was intens...’

Manchester City boekte woensdagavond via een late goal van Raheem Sterling een 2-1 overwinning op Southampton. Josep Guardiola was na afloop zeer blij, maar had tevens een bijzonder onderonsje met Nathan Redmond, aanvaller van the Saints. The Sun suggereerde dat de manager Redmond had uitgescholden voor wanker, maar de Engelsman ontkent dit stellig.

"Ik wil bij deze duidelijk maken dat Pep Guardiola niet heeft gezegd wat The Sun beweert. Dat is een valse claim. Ja, hij was erg gepassioneerd, intens en agressief, maar hij was alleen maar erg complimenteus en zeer positief over mij. Hij sprak onder meer over mijn kwaliteiten als jonge Engelse speler en hoe hij graag wilde zien hoe ik zou aanvallen."

"Ook wilde hij dat ik zijn team meer zou aanvallen, net zoals dat vorig seizoen gebeurde. Ik zei hem dat ik deed wat mijn manager (Mauricio Pellegrino, red.) mij heeft gevraagd te doen tijdens de wedstrijd. Dat is alles. Niets meer, niets minder. Niets negatief of iets beledigend was aan de orde. Dat is wat hem een van de beste managers ter wereld maakt."

Guardiola gaf eerder al aan dat hij vond dat Redmond en zijn teamgenoten in de wedstrijd tegen City niet in hun kracht speelden: "Southampton heeft enkele enorm getalenteerde voetballers en Redmond is zó goed in de één-tegen-één. Maar ze wilden helemaal niet voetballen, ze waren vanaf de negende minuut tijd aan het rekken. Ik wilde gewoon dat ze gingen voetballen", aldus de Spanjaard.