Pogba: ‘Ze willen zeker wraak nemen en behoren tot de favorieten’

Vrijdag vindt de loting voor het WK in 2018 plaats en de gehele voetbalwereld wacht in spanning af welke landen het in de groepsfase tegen elkaar op moeten nemen. Ook Paul Pogba zegt gespannen te zijn. De Franse middenvelder van Manchester United zegt in gesprek met BILD dat les Bleus met hoge verwachtingen gaan afreizen naar Rusland.

"Ik ben heel gespannen. Maar uiteindelijk maakt het niet uit wie de tegenstanders zijn. Ik vlieg met de Franse ploeg daarheen om uiteindelijk alles te winnen. We willen wereldkampioen worden", aldus Pogba, die in het vraaggesprek ook vooruitblikt op een mogelijke confrontatie met Duitsland. Op het EK in 2016 troffen beide landen elkaar ook op een eindtoernooi, met Frankrijk als winnaar (0-2).

"Duitsland wil zeker wraak voor de halve finale vorig jaar. Maar het is het WK en niet het Duitse WK." Toch zegt Pogba veel respect te hebben voor de formatie van Joachim Löw. "Duitsland is veel verbeterd sinds het afgelopen EK. Er zijn veel talentvolle jongens bijgekomen. Ze behoren zeker tot de favorieten. Maar wij zijn in de breedte ook sterker geworden en hebben ook een jong en gretig team."