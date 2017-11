Puyol: ‘Als ze willen, kunnen ze zelfs het WK in Qatar halen’

Carles Puyol is momenteel in Rusland om zich vrijdagmiddag te melden voor de loting voor het WK van volgend jaar zomer. De oud-verdediger van Barcelona zegt in gesprek met verschillende media dat hij verwacht dat het komende eindtoernooi veel spektakel op zal leveren, ook van de sterspelers Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Puyol denkt zelfs verder dan het aankomende WK.

"Op hun leeftijd hebben ze nog veel voetbal over en kunnen ze nog op het hoogste niveau schitteren, totdat ze 35 of 36 jaar zijn", tekenen Russische media op. "En ze zijn zo professioneel en zorgen uitstekend voor zichzelf. Als ze willen, kunnen ze zelfs het volgende WK halen (in Qatar in 2022, red.)." Puyol denkt vooral dat de dertigjarige Messi, zijn voormalig ploeggenoot, dan nog kan excelleren.

Gevraagd of Messi het WK moeten winnen om de beste voetballer ooit te worden, antwoordt Puyol: "Voor sommigen wel. Ik heb daar echter geen twijfel over. Voor mij is hij de beste", aldus de Spanjaard, die tussen 2005 en 2014 met de Argentijn samenspeelde. "Het is heerlijk om hem te zien spelen en dat ook nog met dezelfde gretigheid als in 2005. Het is een plezier hem te zien spelen en het was een eer om met hem samen te spelen."