‘Weet je wat extra pijnlijk was? Alle berichten die in de media verschenen’

Fran Sol heeft een turbulente periode achter de rug. De spits van Willem II werd eind oktober geconfronteerd met het bericht van doktoren dat er een kwaadaardige tumor is gedetecteerd in een van zijn teelballen. De Spanjaard ging onder het mes en is inmiddels weer gezond verklaard. Sol erkent in gesprek met Voetbal International dat hij moeilijke tijden beleefde.

"Weet je wat extra pijnlijk was? Alle berichten die in de media verschenen: 'Fran Sol heeft kanker', stond er overal. Natuurlijk had de dokter me dat verteld, en ik snap dat mensen zo redeneren. Maar je blijft hopen dat ze zich vergissen", vertelt de aanvaller, die zegt dat vooral zijn familie het moeilijk had. Volgens Sol werden zijn familieleden er boos en moedeloos van.

Sol zegt dat hij veel steunbetuigingen kreeg en misschien wel duizenden telefoontjes en berichten heeft gehad. "Ik kreeg in totaal ook vijftig bossen bloemen, honderd kaartjes. Iedere keer weer: Ding-dong, de deurbel. 'Hallo, bent u meneer Fran Sol? Deze zijn voor u.' Pff... Ik weet dat het allemaal met de beste bedoelingen was. Maar op dat moment kon ik dat echt niet hebben. Het wordt dan zo écht, zo realistisch."