‘Misschien missen we dat nu Neymar weg is, ik mis hem ook’

Neymar maakte afgelopen zomer de veelbesproken recordtransfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Lionel Messi zei onlangs dat het vertrek van de Braziliaan in aanvallend opzicht pijn deed, maar dat het ook voordelen met zich meebracht, zoals een meer solide en defensieve opstelling. Ivan Rakitic is van mening dat Barcelona Neymar tot op de dag van vandaag mist.

"We hadden iets meer show toen Ney hier was, misschien missen we dat nu een beetje. Dat is wat Neymar van zichzelf met zich meebracht. Ik had liever gezien dat hij hier bij ons was. Als ik een magisch toverstokje had, had ik hem graag aan mijn zijde gezien. We hebben veel over Ney gesproken, maar hij is er nu niet meer en we doen het momenteel goed."

"Ik mis hem ook. Niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer", vervolgt de Kroaat. De middenvelder heeft meegekregen dat de geruchten de ronde doen dat Neymar spijt zou hebben van zijn overstap. "Hetzelfde was bij mij het geval toen ik Duitsland (Schalke 04, red.) verliet voor Sevilla. Ik miste iedereen. En toen ik hier kwam, ging ik terug naar Sevilla wanneer ik maar kon."

"Later raak je meer gewend aan je nieuwe omgeving en teamgenoten. De kracht van het huidige team van Barcelona zit in de kernwaarden van de kleedkamer", vervolgt de 29-jarige middenvelder in gesprek met Mundo Deportivo. "Maar we missen Ney inderdaad. Of hij nou spijt heeft van zijn vertrek? Dat moet je aan hem vragen", besluit Rakitic.