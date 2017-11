Wenger: ‘Dit is rampzalig, het is een enorme klap voor hem en voor ons’

Arsène Wenger reageert bedroefd op het nieuws dat Santi Cazorla andermaal onder het mes moet. Deze week werd duidelijk dat de middenvelder voor de negende keer geopereerd moet worden aan zijn achillespeesblessure. Het is een 'grote klap' voor Cazorla en voor Arsenal, vertelt Wenger op de wekelijkse persconferentie.

De oefenmeester noemt het nieuws 'rampzalig' en 'droevig'. Wenger heeft de hoop dat Cazorla begin 2018 kan terugkeren, maar ziet de naderende operatie als een nieuwe tegenslag. De 32-jarige Spanjaard staat al ruim een jaar aan de kant. "Ik leef enorm mee met Santi. Hij is hier erg geliefd en persoonlijk bewonder ik hem ook. Als hij fit is, verschijnt hij iedere dag met een glimlach op het trainingsveld, omdat hij zo ontzettend veel van het spelletje houdt."

"Zijn afwezigheid is voor ons een zware klap. Voor hem persoonlijk natuurlijk ook: het is niet makkelijk om zulk nieuws te verwerken", vervolgt Wenger in gesprek met de Engelse pers, twee dagen voor de kraker tegen Manchester United. "Ik hoop dat hij zich goed herstelt en in januari weer bij ons kan aansluiten. Dat was aanvankelijk het plan. Ik weet niet of dat langer gaat duren door de operatie, daarvoor moet ik eerst met de clubarts spreken."