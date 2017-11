Real-directeur: ‘Juventus en Milan niet, Tottenham bood wel voor hem’

Mateo Kovacic krijgt, mede door blessureleed, weinig speelminuten van trainer Zinédine Zidane bij Real Madrid. De middenvelder wordt veel aan andere topclubs gelinkt en ook afgelopen zomer stond de Kroaat bij meerdere grootmachten op de radar. Angel Sanchez, algemeen directeur van de Koninklijke, benadrukt echter dat Kovacic niet te koop is.

"We zetten hem niet op de transferlijst en we gaan hem niet verkopen. Hij is niet te koop", zo verzekert de sportbestuurder bij Sportske Novosti. "Als er in januari een bod komt, vegen we het onmiddellijk van tafel. Het klopt dat we afgelopen zomer verschillende aanbiedingen hebben ontvangen voor Kovacic. Juventus en AC Milan niet, Internazionale had ook een aanbieding moeten doen. Er was wél één uit Engeland, namelijk Tottenham Hotspur."

De 34-voudig international, die in de zomer van 2014 voor 31 miljoen euro overkwam van i Nerazzurri, ligt nog tot medio 2021 vast in het Santiago Bernabéu en Sanchez stelt dat Kovacic voorlopig nog bij Real blijft: "Het is een intelligente jongen die weet dat hij een basisklant zou zijn bij de geïnteresseerde clubs. Maar hij weet ook zeker dat wij in de toekomst op hem willen bouwen."