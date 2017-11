‘Man United gaat Italiaanse topclubs aftroeven met bod van 35 miljoen’

Marouane Fellaini lijkt op de weg naar de uitgang bij Manchester United. De Belg, die tot medio 2018 vastligt op Old Trafford, heeft een nieuw contractaanbod van the Red Devils naast zich neergelegd, waardoor de middenvelder naar alle waarschijnlijkheid binnenkort van club gaat veranderen. De Engelse grootmacht heeft naar verluidt al een ideale vervanger op het oog.

Bryan Cristante, de 22-jarige middenvelder van Atalanta, moet United aanstaande winter of zomer komen versterken, zo claimt The Sun. De Italiaan, die indruk maakte in de twee onderlinge confrontaties met Everton in de Europa League door drie keer te scoren, wordt door Atalanta momenteel gehuurd van Benfica, maar de Serie A-club heeft een optie tot koop aan het einde van het seizoen.

Manager José Mourinho ziet graag dat Fellaini bijtekent, maar de Portugees houdt er rekening mee dat de Belg gaat vertrekken en ziet in Cristante een prima vervanger. Ook Juventus, AC Milan en Internazionale hebben Cristante op het oog, maar de Italiaanse grootmachten zouden niet zoveel willen betalen als United. De eenmalig international zou een overstap naar United zien zitten, mede omdat hij dan kan samenspelen met zijn idool Paul Pogba.