Meest scorende Eredivisie-verdediger blijft dromen: ‘Ik wil naar Australië’

Bram van Polen koestert de ambitie om ooit nog naar het buitenland te gaan. De 32-jarige aanvoerder van PEC Zwolle speelde zijn gehele carrière tot dusver in Nederland, maar droomt van een transfer naar Australië. Hij kan er ook voor kiezen om zijn contract in Zwolle te verlengen en weet nog niet welke keuze hij gaat maken.

Voor de camera van FOX Sports vertelt Van Polen dat hij onderhandelingen voert met PEC over een nieuwe verbintenis. Zijn huidige contract loopt na dit seizoen af. "Zij kennen mijn wens om nog een keer in Australië te voetballen. We zijn aan het praten. Voor de rest wil ik het daar wel een beetje bij laten. Ik heb mijn droom uitgesproken. Nu richt ik me op PEC. We zien wel of we eruit gaan komen", zegt Van Polen, die met drie doelpunten dit seizoen de meest scorende verdediger in de Eredivisie is.

De routinier staat nog altijd in contact met zijn voormalig ploeggenoot Wout Brama, die sinds dit seizoen voor Central Coast Mariners speelt. Hoewel hij Brama dus graag achterna zou gaan, noemt Van Polen de kans 'behoorlijk groot' dat hij bijtekent. "Zo makkelijk is het niet om in dat soort landen terecht te komen. Ik ben ook de jongste niet meer. Ze weten in elk geval van mijn ambitie en aan de hand daarvan gaan we gewoon kijken wat voor mij en mijn gezinnetje het beste is."