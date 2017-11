Controverse rond ‘bijter’ Suárez: ‘Dan had hij geen 25 miljoen volgers’

Maleisië is een eenjarig verbintenis aangegaan met Luis Suárez, waarbij de aanvaller van Barcelona als uithangbord moet dienen voor het Aziatische land. De Uruguayaan moet het toerisme van Maleisië van een boost voorzien, maar de deal van de overheid met de spits kan op weinig goedkeuring rekenen van de lokale oppositie, die in Suárez geen goed voorbeeld zien.

Hee Loy Sian claimt dat Suárez vanwege zijn reputatie als 'bijter' niet de ideale persoon is om Maleisië te vertegenwoordigen. De Uruguayaan moest na het WK in 2014 vier maanden toekijken nadat hij Giorgio Chiellini had gebeten. In 2010 en 2013 moest de ex-spits van onder meer Ajax en FC Groningen ook al schorsingen uitzitten wegens het bijten van de tegenstander.

Hee Loy Sian van de oppositie in Maleisië spreekt schande van de overeenkomst. Hij vindt het geen probleem dat buitenlandse voetballers worden gebruikt om het land te promoten, maar stelt dat de Uruguayaan niet de juiste keus is: "We hebben veel betere kandidaten." Mohamed Nazri Abdul Aziz, minister van Toerisme en Cultuur, gelooft dat Suárez juist een uitstekend uithangbord is.

"Als hij een slecht persoon was, dan had hij geen 25 miljoen volgers op Instagram. De cijfers tonen aan dat hij een populaire speler is. Hij heeft 25,3 miljoen volgers op Instagram, 18,9 miljoen op Facebook en 12,4 miljoen op Twitter. We hebben naar de cijfers gekeken. Wat Hee zegt, is niet belangrijk", tekenen verschillende lokale media op. Maleisië trekt jaarlijks 27 miljoen toeristen, maar het Aziatische land wil meer mensen verwelkomen, met name Chinezen.