Hamburger SV-talent: 'Ik bekijk regelmatig video's van Abdelhak'

Rick van Drongelen speelde regelmatig samen met Abdelhak Nouri in de nationale jeugdelftallen van de KNVB. De talentvolle verdediger van Hamburger SV zegt in gesprek met het Duitse Welt dat de tragedie van de Ajax-middenvelderhem als persoon behoorlijk heeft beïnvloed. Van Drongelen leeft mee met de familie Nouri en was erbij in Amsterdam toen duizenden Ajax-fans zich verzamelden voor het huis van de Ajacied.

“Hij was onze aanvoerder en waarschijnlijk het grootste talent in het Nederlandse voetbal. Een kleine speler met geweldige manoeuvres die altijd het overzicht had”, zegt Van Drongelen, die afgelopen zomer vertrok van Sparta Rotterdam naar HSV. “Hij zei altijd: Rick, speel de bal naar mij, of een tegenstander nu in de buurt is of niet. Hij had gelijk, ik kon altijd op hem vertrouwen. Zijn ongeluk was een zware schok. Hij overleefde, maar kan tot vandaag de dag niet praten of bewegen.”

De situatie van Nouri heeft Van Drongelen enorm aangegrepen. Hij zegt anders in het leven te staan na wat er gebeurd is met de middenvelder.”Alles kan zo snel voorbij zijn. Daarom zeg ik ook tegen mijzelf: ‘Geniet van elk moment’. Ik bekijk regelmatig video's van Abdelhak. Dat maakt me ook erg bedroefd en nederig. Hij mocht zijn droom niet leven. Ik kan dat wel en ik ben daar oneindig dankbaar voor.”