‘Het is mooi dat ik het nummer van Kevin De Bruyne mag dragen’

Divock Origi heeft het naar zijn zin bij VfL Wolfsburg. De huurling van Liverpool heeft in elf Bundesliga-optredens reeds vier keer het net gevonden en heeft de ambitie om nog veel vaker te scoren. Op de website van de Bundesliga geeft de Belgische spits aan dat hij positief verrast is toen hij kennismaakte met het niveau van de Duitse competitie.

"Samen met Frankrijk en Engeland vormt Duitsland de sterkste drie competities ter wereld. En ook: ik houd van de ziel van de competitie. Voetbal is een levensstijl hier, met fantastische fans en fantastische stadions. De atmosfeer is uniek", aldus Origi, die bij Wolfsburg samenwerkt met Mario Gómez. "Hij heeft in het verleden bewezen dat hij een geweldige spits is. Je ziet iedere dag op de training dat hij veel ervaring heeft."

Bij de Bundesliga-club speelt Origi met rugnummer veertien, die eerder ook door Kevin De Bruyne is gedragen. De aanvaller zegt echter dat dit niet bewust zo is gegaan. "Eigenlijk is mijn favoriete nummer 27, maar die was al weggegeven (aan Maximilian Arnold, red.), net als nummer 17 (Ohis Felix Uduokhai, red.) en nummer 7 (Paul-Georges Ntep, red.). Ze vertelden me later dat het het oude nummer van Kevin was. Hij is een compleet andere speler, maar het is mooi dat ik 'zijn' nummer mag dragen."