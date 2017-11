Smaakmaker sluit transfer niet uit: ‘Als het juiste bedrag wordt geboden’

PEC Zwolle presteert onder de vleugels van trainer John van 't Schip uitstekend en met een vierde plek in de Eredivisie mogen de Blauwvingers zeer tevreden zijn. Door de goede prestaties draait de geruchtenmolen momenteel op volle toeren, waarbij enkele sterspelers worden gelinkt aan een transfer. Ook de naam van Ryan Thomas valt regelmatig.

De international van Nieuw-Zeeland wil echter nog niets weten van een vertrek. "Op dit moment speel ik voor PEC, daar focus ik me op", zegt Thomas in gesprek met FOX Sports. "Ik houd me daar niet mee bezig. De club en mijn zaakwaarnemer moeten zich ermee bezighouden. Ik probeer met het team nu gewoon om zoveel mogelijk punten te pakken."

Op de vraag of een winterse transfer tot de mogelijkheden behoort, antwoordt de middenvelder annex buitenspeler bevestigend. "Het is altijd een mogelijkheid. De club heeft het zelf gezegd: 'Als het juiste bedrag wordt geboden en de situatie goed is voor iedereen, gaat het waarschijnlijk gebeuren.’ Maar als het niet gebeurt, dan ben ik hier honderd procent gefocust."