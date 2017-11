Bosz geïrriteerd: ‘Wat denk je dat ik nu ga zeggen?’

Peter Bosz krijgt komende zaterdag volgens Duitse media zijn laatste kans om zich te bewijzen als trainer van Borussia Dortmund. Na het krankzinnige gelijkspel tegen Schalke 04 (4-4) en de tegenvallende resultaten moet de Duitse topclub goed presteren tegen Bayer Leverkusen om Bosz te redden. De oefenmeester zelf is echter niet bezig met een mogelijk vertrek.

"Het was een grote schok, ook bij de mensen die geen aanhanger van BVB zijn", blikt Bosz op een persconferentie terug op het gelijkspel tegen de aartsrivaal. De ex-trainer van onder meer Vitesse en Ajax weet dat er tegen Leverkusen gepresteerd moet worden. "Het hoort erbij. Ik ben het gewend. Ik weet wat er kan gebeuren. Ik had het graag anders gezien. Maar het helpt niet. Het is alleen maar afleiding. Ik moet me op mijn werk concentreren."

Bosz reageert donderdagmiddag geïrriteerd op de vraag of hij nog gelooft in zijn toekomst als trainer van de Duitse topclub. "Wat denk je dat ik nu ga zeggen? 'Nee, ik geloof er niet in?' Door de vraag te stellen, heb je hem al beantwoord. Natuurlijk geloof ik in mijn toekomst. We moeten gaan winnen, dat is nu het belangrijkste volgens mij", citeert onder meer Sport 1.

Bosz, die tegen Leverkusen weer kan beschikken over doelman Roman Bürki, moet Pierre-Emerick Aubameyang wel missen wegens een schorsing, opgelopen door zijn twee gele kaarten tegen Schalke 04. De spits traint ook al een paar dagen niet mee vanwege aanhoudende heupklachten. "Maar het is niet ernstig, hij sluit zondag weer aan."