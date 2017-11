Real Madrid toont interesse in Smolov: ‘Ik vind het wel logisch’

Fedor Smolov heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij Real Madrid. Onder meer Marca meldde woensdag dat de aanvaller net als onder anderen Timo Werner, Mauro Icardi en Alexis Sánchez in beeld is bij de Koninklijke. Die berichtgeving kwam vijf dagen nadat German Tkachenko een bezoekje had gebracht aan Real-directeur José Ángel Sánchez. Tkachenko werkt bij ProSports Management, het makelaarskantoor dat de belangen van Smolov behartigt.

“Aan het werk!”, zo schreef het zaakwaarnemersbureau bij een foto op Instagram. Men wilde verder niet bevestigen of Real daadwerkelijk achter de 27-jarige Smolov aanzit, maar dat de interesse in de aanvaller door zijn prestaties bij FK Krasnodar is toegenomen, is zonneklaar. Eerder werd de 28-voudig international (11 doelpunten) immers al gelinkt aan onder meer Fenerbahçe, Napoli, West Ham United, Bayer Leverkusen en Schalke 04 en afgelopen winter was hij dicht bij een transfer naar Borussia Dortmund.

“Als het waar is, dan zou ik het geweldig vinden dat een van onze internationals voor een Europese topclub gaat spelen”, zegt Dmitri Cheryshev tegen Championat. De 48-jarige Rus Cheryshev werkte van 2006 tot 2010 in de jeugdopleiding van Real. “Als Smolov daar naartoe gaat, dan zal hij zich iedere dag moeten bewijzen. Als hij daar naartoe gaat, dan hangt het volledig van hemzelf af of hij gaat slagen of niet. Ik zie hem wel in de plaats van Karim Benzema spelen, maar dan zal hij wel competitief moeten blijven.”

Viktor Onopko, de assistent-trainer van CSKA Moskou, sluit zich bij de woorden van Cheryshev aan: “Waarom niet? Smolov is een van de beste spitsen van onze competitie en in Europa zal hij echt niet ondersneeuwen. Real heeft veel aanvallers, maar het verbaast mij niet dat ze geïnteresseerd zijn in Smolov. Ik vind het wel logisch.” Dmitri Kuznetsov, voormalig assistent-coach van Rubin Kazan en oud-voetballer van onder meer Espanyol, Alavés en Osasuna, is benieuwd in hoeverre de interesse van Real serieus is

“Maar de scouts houden hem in de gaten, dus dat betekent dat ze misschien denken dat Smolov in de Real-stijl past. Real heeft vaak veel balbezit en schiet niet vanuit alle hoeken en standen. Smolov is gewend aan het combinatievoetbal van Krasnodar. Het is wel alarmerend dat Smolov dit seizoen niet zo stabiel presteert, want bij een club als Real zal dat wel echt moeten. We zullen zien hoe Smolov zich de komende wedstrijden gaat ontwikkelen. Als hij blijft scoren, dan kunnen de geruchten misschien werkelijkheid worden.”

Smolov werd geboren in het Zuid-Russische Saratov en via Sokol Saratov en Saturn kwam hij in 2007 bij Dynamo Moskou terecht. Die club verhuurde de voorhoedespeler in het seizoen 2010/11 aan Feyenoord. “Smolov is eigenlijk een tweede spits, een speler met oog voor de combinatie. Dynamo is erg geïnteresseerd in de werkwijze van onze jeugdopleiding en omgekeerd zouden wij hen op dat vlak wel wat willen bijbrengen. In het kader van zo'n samenwerking is Dynamo genegen hem een jaar bij ons te stallen”, zo legde technisch directeur Leo Beenhakker de transfer destijds uit.

De toen twintigjarige Smolov maakte in een tweedaagse kennismakingsperiode indruk op de technische staf onder leiding van trainer Mario Been en scoorde in een oefenduel met Voorschoten’97 twee keer. In officieel verband wilde het echter niet vlotten, want Smolov bleef in twaalf wedstrijden voor het eerste elftal droogstaan. Smolov werd vervolgens twee keer uitgeleend aan Anzhi Makhachkala, maar pas bij Uralin Yekaterinburg kwam hij tot bloei. Na 8 doelpunten in 23 wedstrijden tekende hij een vierjarig contract bij Krasnodar, niet te verwarren met Kuban Krasnodar. Smolov werd bij die club twee keer topscorer van de Premjer Liga en staat in het huidige voetbaljaar op negen treffers in veertien wedstrijden.