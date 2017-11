Jeugdexponent Feyenoord geniet bij United: ‘Ik wist het toen gelijk’

Tahith Chong verliet de jeugdopleiding van Feyenoord in 2016 om zich aan te sluiten bij Manchester United. De zeventienjarige rechtsbuiten, die op 4 december achttien wordt, stond een tijd geblesseerd aan de kant, maar maakt inmiddels weer minuten voor de Onder-18 van United. Komende zaterdag speelt zijn ploeg tegen de talenten van Wolverhampton Wanderers, de club waarvan vorig jaar met 5-2 werd gewonnen.

"Het hele team speelde toen goed en na dertig minuten spelen stonden we al met 5-0 voor", zo blikt het talent terug op de wedstrijd op de clubsite van the Red Devils. "Individueel en als groep was dat een van onze beste optredens dat jaar", aldus de jongeling, die ook terugblikt op zijn transfer van de jeugdopleiding van de Rotterdammers naar die van de Engelse grootmacht.

"Ik speelde volgens mij een jeugdtoernooi in Manchester en daarna ging het balletje rollen", vervolgt Chong. "Ik ging toen een beetje rondkijken bij Manchester United en ik wist gelijk dat het iets voor mij was. Ik denk dat de overstap makkelijker was, omdat ik op Curaçao ben geboren en ook snel naar Nederland ben verhuisd. Dus de stap naar United was niet zo moeilijk, ik was al eerder verhuisd."