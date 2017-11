‘Koeman wilde mij naar Feyenoord halen, maar ik kon dat niet maken naar PSV’

Mateja Kezman was aan het begin van deze eeuw de spits van PSV. De aanvaller, die drie keer topscorer van de Eredivisie werd, kijkt in gesprek met ELF Voetbal terug op zijn periode in Nederland. Als spelersmakelaar houdt hij vandaag de dag nog altijd zijn oren en ogen open voor zijn oude club. “Ik houd voor PSV in de gaten waar de nieuwe Mateja Kezmannen lopen op de Balkan, haha", aldus Kezman, die de verrichtingen van de ploeg van Phillip Cocu nog op de voet volgt.

Terugkijkend op zijn tijd bij PSV, waar hij tussen 2000 en 2004 speelde, verschijnt er een lach op het gezicht van de oud-spits. De koploper van de Eredivisie blijft naar eigen zeggen altijd in zijn hart. Hij vindt het dan ook jammer dat PSV dit seizoen al zo vroeg is uitgeschakeld in Europa. “Bij PSV en in de Eredivisie spelen niet meer de sterren van vroeger. Ik zie nu geen Van Bommel, Robben of Van Nistelrooij lopen”, aldus Kezman, die in de zomer van 2004 voor circa 7,5 miljoen euro aan Chelsea werd verkocht.

“Met mijn transfer naar Chelsea kwam een droom uit, maar het liep niet helemaal zoals ik had gehoopt. Chelsea haalde vrij onverwachts Didier Drogba en José Mourinho gaf aan met één spits te willen spelen. Dat werd dus Drogba. Misschien had ik met de wetenschap van nu nog een jaartje bij PSV moeten blijven. Een jaar na mijn vertrek haalden ze de halve finale van de Champions League”, vervolgt Kezman, die erkent dat hij achteraf gezien dingen misschien anders had kunnen doen. "Erwin Koeman wilde mij trouwens nog naar Feyenoord halen, maar ik vond dat ik dat niet kon maken naar PSV en de fans.”