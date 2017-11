Real Madrid krijgt concurrentie: ‘Hij is minstens 200 miljoen waard’

Mauro Icardi zette een jaar geleden zijn handtekening onder een nieuw contract bij Internazionale, waardoor hij tot medio 2021 vastligt in Milaan. Zijn afkoopsom bedraagt 110 miljoen euro, maar volgens zijn vrouw en tevens zaakwaarnemer Wanda Icardi ligt de waarde van de Inter-aanvoerder veel hoger. Zij zegt dat haar man minstens tweehonderd miljoen euro waard is en er genoeg clubs zijn die hem in willen lijven.

Icardi wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek uit Milaan en de laatste club die serieuze interesse in hem zou hebben, is Real Madrid. Ook dit seizoen laat de 24-jarige spits zien waarom hij een van de meest gewilde spelers uit Europa is. Met vijftien doelpunten uit veertien wedstrijden in de Serie A, is hij van grote waarde voor Internazionale. Zijn partner vindt dat de afkoopsom van 110 miljoen euro veel te laag is. “Hoeveel hij echt waard is? Minstens tweehonderd miljoen euro”, aldus Wanda Icardi tegenover Corriere dello Sport.

“Mauro is een belangrijke speler en er zijn topclubs die hem al een tijdje in de gaten houden”, vervolgt de belangenbehartiger over de Argentijn, die in de zomer van 2013 voor zes miljoen euro de overstap maakte vanaf Sampdoria. “Het is logisch dat een speler zoals hij, een van de beste spitsen ter wereld, belangstelling geniet van grote clubs. Maar die clubs zullen hem en Inter tevreden moeten stellen. Ik zeg liever niet welke clubs mij gebeld hebben. De clubleiding weet dat hij aanbiedingen heeft geweigerd die andere spelers nooit zouden weigeren, omdat hij een speler is die de kleuren van de Nerazzurri in zijn hart draagt.”

Real Madrid is niet de enige club die Icardi graag zou willen inlijven. “Ik ga niet ontkennen dat er veel clubs geïnteresseerd zijn. Het zijn er meer dan jullie denken te weten. Of hij in de toekomst een transfer zal maken? Dat is moeilijk om te zeggen, want in de voetbalwereld weet je het nooit”, aldus de partner van Icardi. “Hij heeft een contract, denkt aan winnen met Inter, is hier gelukkig en gaat voor het hoogst haalbare. Niemand kan in de toekomst kijken.”

In de Italiaanse media gaan er geruchten rond dat Inter Icardi een nieuw contract zou willen aanbieden, waarbij de ontsnappingsclausule wordt opgeschroefd of wordt geschrapt. “Dat is een discussie die wij moeten voeren met de club. Wij vragen de club niets. Als zij iets willen veranderen aan het contract, dan is dat aan hen. Ik heb destijds om een ontsnappingsclausule gevraagd, omdat ik van mening ben dat het hoort bij een topspeler zoals hij. De afkoopsom zou niemand moeten afschrikken. Ook al wil een club het bedrag op tafel leggen, het laatste woord is altijd aan de speler.”