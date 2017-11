Back in elkaar geslagen op parkeerplaats: ‘Hoop op zijn verdiende loon’

Denis Terentyev heeft een griezelige avond achter de rug. De 25-jarige rechterverdediger van Zenit Sint-Petersburg wilde woensdag zijn auto parkeren bij zijn huis toen hij in elkaar werd geslagen door een onbekende man. Hij moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd en is er met een gebroken neus relatief goed vanaf gekomen.

Terentyev zat met zijn vriendin in de auto toen hij een plekje zocht bij zijn appartementenblok aan de Laboratorium Prospekt. Een andere huurder van het blok kwam ook toevallig net aanrijden, zag dat Terentyev de parkeerplaats in beslag nam, stapte zijn auto uit, dwong de back het autoraam open te doen en deelde vervolgens een paar flinke vuistslagen uit.

“Het laatste wat ik mij kan herinneren, is dat ik snel naar huis wilde. Van alles wat daarna kwam, weet ik niets meer. Uit een ooghoek heb ik nog wel gezien dat hij niet alleen was. Na tien minuten werd ik wakker in mijn auto. Het bloed in mijn gezicht schrikte mijn familie wel af, maar mij niet. Ik hoop dat die man zijn verdiende loon krijgt! Meer heb ik er niet over te zeggen”, aldus Terentyev op Instagram. Die post heeft hij overigens alweer weggehaald.

“Ik hoop dat het lot de dader zal achterhalen. Als iemand iets weet, sta die informatie alsjeblieft af. Ik bedank mijn vrienden voor alle steun”, aldus de voormalig jeugdinternational, die afgelopen zomer de overstap maakte van FK Rostov naar Zenit. Hij speelde tot dusverre negen wedstrijden voor de blauwhemden en staat in de pikorde van trainer Roberto Mancini achter onder anderen Igor Smolnikov en Branislav Ivanovic.