Donderdag, 30 November 2017

Ibrahimovic dringt aan op deal met Real Madrid

Sandro Ramírez krijgt in januari de kans om weer terug te keren naar Spanje. Valencia hoopt de aanvaller van Everton op huurbasis over te kunnen nemen. (Daily Mail)

Liverpool wil zich in de zomer versterken met Emerson Palmieri. The Reds zijn overtuigd van de fitheid van de van een langdurige blessure herstelde verdediger van AS Roma. (Daily Star)

Zlatan Ibrahimovic hoopt dat Manchester United zaken gaat doen met Real Madrid. De Zweed zou Gareth Bale graag op Old Trafford willen verwelkomen. (Daily Star)

Arsenal heeft de beste papieren om Jakub Jankto over te nemen van Udinese. De Tsjechische middenvelder staat ook in de belangstelling van AC Milan en Juventus. (The Sun)

Liverpool is bereid om ver te gaan voor Gelson Martins. The Reds bereiden een bod van zestig miljoen euro op de aanvaller van Sporting Portugal voor. (Daily Mirror)