Ajax-aanwinst duidelijk: ‘Ik wil mezelf bewijzen als basisspeler in het eerste’

Dennis Johnsen verruilde sc Heerenveen afgelopen zomer voor Ajax en de jonge Noor moet het vooralsnog vooral laten zien in de Jupiler League bij de beloften van de Amsterdammers. Met zijn officiële debuut in de hoofdmacht op zak hoopt de vleugelaanvaller echter snel Marcel Keizer te overtuigen van zijn kwaliteiten.

“Ik wil mezelf bewijzen als basisspeler in het eerste”, is hij op de officiële website van zijn club duidelijk over zijn ambities. Johnsen is al geruime tijd in Amsterdam, maar verblijft vooralsnog in een hotel vlakbij de Johan Cruijff ArenA: “Het begint me eerlijk gezegd wel te vervelen. Gelukkig kan ik binnenkort in mijn nieuwe appartement. Ik heb al een heleboel meubels besteld, dus ik kan het meteen gaan inrichten.”

De aanvaller heeft het inmiddels naar zijn zin in Amsterdam en zou ook binnen de spelersgroep van Ajax kunnen uitgroeien tot een van de sfeermakers. Volgens Johnsen zouden zijn vrienden namelijk over hem zeggen dat hij altijd in het middelpunt van de belangstelling wil staan: “Ik hou ervan om geintjes uit te halen en ben niet bepaald een stille jongen.”