‘Oh nee, ik vind het zó eng; ik vind het echt heel eng!’

In deze aflevering van WAG's pikt Justus Nicoletta Daniolos op. De 25-jarige heeft een relatie met Bram Nuytinck. De centrale verdediger brak door in het betaalde voetbal bij N.E.C. en is inmiddels via Anderlecht bij het Italiaanse Udinese beland. Nicoletta woont echter nog in de Amsterdamse Pijp om haar studie geneeskunde af te maken en wordt vandaag meegenomen naar Halloween Nightmares; het grootste spookhuis van de Benelux.