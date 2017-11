Supporter vervangt geblesseerde arbiter in België: ‘Gelukkig was ik nuchter’

Het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk leek woensdagavond een vervelende draai te krijgen toen zowel scheidsrechter Christof Dierick als een van zijn assistenten geblesseerd uitviel. Mechelen stond even met de handen in het haar, maar vond daar na een oproep van de stadionspeaker al snel de oplossing in de persoon van Luc Bosmans. De supporter van de thuisploeg fluit normaal gesproken in het weekend in het amateurvoetbal en viel in als grensrechter.

Bosmans werd tot hilariteit van het thuispubliek snel voorzien van een outfit en een vlag: “Ik vond het mijn plicht om mijn diensten aan te bieden. Als een collega-scheidsrechter in nood zit, moet je die helpen”, vertelde hij na de wedstrijd in gesprek met Belgische media. “Ik moet wel toegeven dat ik misschien niet had kunnen inspringen als deze wedstrijd op zaterdagavond had plaatsgevonden, want in het weekend durf ik in het stadion wel eens een paar pintjes te drinken. Maar nu was ik nuchter en voelde ik me er klaar voor”, voegde hij toe met een knipoog.

De invaller kreeg van zijn tijdelijke collega’s te horen dat hij het duel moest benaderen als een amateurduel, al moest Bosmans wel wennen aan de snelheid van het spel: “In het kwartiertje dat ik moest vlaggen, heb ik geen fouten gemaakt, denk ik. Al geef ik toe dat ik ook niet veel beslissingen heb moeten nemen. Het moeilijkste moment kwam er nog in de strafschoppenreeks op het einde. Er was even een klein opstootje, maar dat brandje heb ik helpen blussen.”

Bosmans is al jaren fan van Malinwa en noemt zijn invalbeurt, ondanks de nederlaag na strafschoppen van zijn ploeg, het op een na mooiste moment van zijn leven na de Europa Cup II-zege van Mechelen in 1988: “Ik heb de club van hoog naar laag en weer naar boven meegemaakt. Vandaag mocht het jammer genoeg niet zijn, maar ik kon de wedstrijd op het eind wel vanaf de beste plaats op het veld meemaken.”