‘Ik zie Ibrahimovic niet als een bedreiging, maar als een aanvulling’

Romelu Lukaku begon overtuigend aan zijn periode bij Manchester United, maar de laatste weken is de klad er ingekomen voor de aankoop van bijna 85 miljoen euro. De Belg liet ook in de midweekse overwinning op Watford (2-4) na om te scoren en fans beginnen voorzichtig te roepen om een basisplaats voor de net herstelde Zlatan Ibrahimovic. Gary Neville denkt echter dat het zo’n vaart niet zal lopen.

“Ik denk niet dat José Mourinho zich zorgen maakt over het uitblijven van doelpunten, maar ik denk wel dat er twee grote wedstrijden voor Lukaku aan zitten te komen. Hij werd binnengehaald om te scoren in de wedstrijden die United vorig seizoen gelijkspeelde. In de grote wedstrijden hebben ze hem echter het hardst nodig”, laat de oud-verdediger weten bij Sky Sports.

“Als er een manier is om Arsenal en Manchester City pijn te doen, is dat door druk te zetten op hun verdediging. Er worden meer kansen gecreëerd voor Lukaku, maar er staat ook meer druk op, waardoor missers meer kritiek krijgen. En terecht, maar dit zijn wel de wedstrijden waarin hij zijn critici de mond kan snoeren.”

“Ik zie Ibrahimovic helemaal niet als een bedreiging voor Lukaku, maar als een aanvulling. De enige manier waarop Ibrahimovic de nummer één kan worden is als de Lukaku onder invloed raakt van de aura van Zlatan. Zlatan heeft zelfvertrouwen, maar Lukaku is de nummer één. De fans en de trainer geloven in hem en als hij worstelt met demonen, zal hij die uit zijn gedachten moeten zien te verbannen”, sluit Neville af. Manchester United speelt zaterdag in Londen tegen Arsenal, waarna thuiswedstrijden tegen CSKA Moskou en Manchester City op het programma staan.