‘Sneijder zal ook daar moeten presteren, al is de druk er wel lager’

Het management van Wesley Sneijder is naar verluidt in gesprek met Los Angeles FC en David Endt zou een vertrek van de Oranje-international naar de Major League Soccer toejuichen. Volgens de voormalig teammanager van Ajax krijgt de middenvelder in de Amerikaanse profcompetitie weer de ruimte om zich te laten zien en zullen de verwachtingen ook lager gespannen zijn.