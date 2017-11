Wereldgoal en hattrick voor Rooney: ‘Een van mijn beste goals ooit’

Wayne Rooney velde woensdagavond met een hattrick in een uiteindelijk met 4-0 gewonnen duel het vonnis over West Ham United en vooral het laatste doelpunt van de Engelsman ging de wereld over. Rooney pikte de bal op na wegwerken van Joe Hart op en schoot vanaf de middenlijn raak. De routinier was na afloop te spreken over zijn treffer.

“Het was een van de beste goals die ik ooit gemaakt heb. Ik heb de bal niet veel vaker beter geraakt dan dat en het was speciaal om zo mijn eerste Everton-hattrick te maken. Het was een perfect moment”, reageerde hij na de wedstrijd bij de BBC. The Toffees kennen met het ontslag van Ronald Koeman een rumoerige eerste paar maanden van het seizoen en Rooney hoopt dat de club onder Sam Allardyce in rustiger vaarwater terechtkomt.

ZIEEEKKK! ?? Wat een goal van Wayne Rooney! HATTRICK HERO! ?????? Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

“Het is een nieuw hoofdstuk, Sam is een erg goede trainer. Ik weet zeker dat hij nieuwe ideeën met zich mee zal brengen en we kijken uit naar onze eerste training met hem. We moesten winnen van West Ham, we moesten opstaan en laten zien hoe goed we zijn. Het is een eerste stap naar waar we naartoe willen en dat is stijgen in de Premier League.”

David Unsworth nam het na het ontslag van Koeman op interim-basis over en had al contact met Allardyce: “Ik heb tien à vijftien minuten met hem gesproken over het seizoen in het algemeen, maar ik heb de opstelling gemaakt tegen West Ham. Het was een prachtige avond, niet alleen voor mij maar ook voor de club. Ik nam het over toen we bij de onderste drie stonden en daar zijn we in zes weken uit gekomen. We verwachten meer, Goodison moet de rest van het seizoen een fort worden als we in het linkerrijtje willen eindigen.”