Marcelo pleegt voor tonnen fraude en ziet ook ploeggenoot in problemen komen

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kwamen eerder al in het nieuws vanwege problemen met de Spaanse belastingdienst en de sterren van Real Madrid en Barcelona zijn niet de enige topvoetballers in Spanje die in aanraking zijn gekomen met justitie. Marcelo heeft eerder deze week namelijk toegegeven bijna een half miljoen euro te hebben verstopt, terwijl ook Luka Modric onderwerp van een onderzoek van de Spaanse fiscus is.

Marcelo, linksback van de Koninklijke, deed deze bekentenis in een rechtbank in Alcobendas, aan de rand van Madrid. De Braziliaan gebruikte een aantal lege vennootschappen om in 2013 voor 490 duizend euro aan inkomsten uit portretrechten weg te sluizen. Marcelo zal dit bedrag terug moeten betalen en zette met zijn bekentenis een eerste stap richting een deal met de Spaanse justitie.

De back zal volgens Sport naar verwachting een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete, die op kan lopen tot veertig procent van de som die hij in eerste instantie voor de fiscus verborg, opgelegd krijgen. Zijn ploeggenoot Modric kreeg woensdag te horen dat de openbaar aanklager een klacht heeft ingediend wegens twee overtredingen ten opzichte van het Spaanse Ministerie van Financiën.

De Kroaat wordt ervan verdacht dat hij in de jaren 2013 en 2014 voor ruim 870 duizend euro aan belastingen heeft ontdoken. De openbaar aanklager denkt dat het bedrag nog hoger kan uitvallen, aangezien er na onderzoek is gebleken dat er mogelijk een deel van de inkomsten van de middenvelder zijn weggesluisd naar het Isle of Man, zo meldt Marca. Naast Modric is ook zijn vrouw onderwerp van het onderzoek.