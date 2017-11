Özil blinkt uit bij Arsenal: ‘Hij laat zien dat hij ook kan vechten’

Arsenal boekte woensdag een 5-0 overwinning op Huddersfield Town en Mesut Özil was de grote man aan de kant van de Londenaren. De middenvelder was in een tijdsbestek van vier minuten goed voor een doelpunt en twee assists en werd na afloop dan ook bewierookt door Arsène Wenger.

“We begonnen goed, maar daarna verloren we de focus en kwamen zij door onze slordige passing terug in de wedstrijd. Na de tweede goal begon iedereen opeens met meer vrijheid te spelen en met meer technische kwaliteit. En Mesut Özil liet zien waartoe hij in staat is. Hij is een geweldige voetballer die momenteel ook laat zien dat hij kan vechten”, zei de manager voor de camera van de BBC.

Ook Aaron Ramsey had lovende woorden over voor de 29-jarige Özil: “Hij was ziek voor de wedstrijd tegen Burnley, maar de batterij was nu weer opgeladen en vanavond was hij fantastisch.” Arsenal bereidt zich nu voor op de thuiswedstrijd tegen Manchetser United van komende zaterdagavond en in zijn vier laatste Premier League-ontmoetingen met the Mancunians was Özil goed voor twee treffers en twee assists.

De supporters van Arsenal zullen dan ook hopen dat de linkspoot die lijn weet door te trekken, maar zullen tegelijkertijd balen van de absentie van Alexandre Lacazette. De aanvaller liep tegen Huddersfield een spierblessure op en moet het duel van zaterdag aan zich voorbij laten gaan, bevestigde Wenger: “Hij is er misschien een tijdje uit.” Lacazette werd bij aanvang van de tweede helft vervangen door Olivier Giroud.