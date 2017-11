‘Blijft hij staan, dan worden het tussen de vijftien en twintig goals bij Ajax’

Ajax won afgelopen weekend met 5-1 van Roda JC Kerkrade en Justin Kluivert eiste in die wedstrijd een hoofdrol op. De achttienjarige vleugelspeler nam met een hattrick een flink deel van de Amsterdamse productie voor zijn rekening en mocht na afloop van het duel de wedstrijdbal ophalen bij de arbitrage. Henk Spaan denkt dat het geen toeval was dat het talent met scherp schoot tegen de Limburgers.

“Doelpunten maken is klaarblijkelijk minder moeilijk dan voorzetten geven. Althans voor de kleine Kluivert”, schrijft hij in zijn column in Het Parool. Spaan wijst naar Mesut Özil, de middenvelder van Arsenal die bekend staat om zijn vele assists, als de tegenhanger van Kluivert: “De bovenhoek bevindt zich onbeweeglijk altijd op dezelfde plek, een medespeler heeft de neiging hinderlijk te bewegen.”

De columnist ziet wel wat vergelijkingen tussen Marc Overmars, met dertig doelpunten en negen assists bij Arsenal ‘meer een poacher dan de man van de pass’, en het Ajax-talent: “Kluivert zal dezelfde kant opgaan. Aard van het beestje en zo. Het gezonde egoïsme van de spits, de blik van het roofdier, met de hogere transferwaarde tot gevolg. Blijft hij staan, worden het tussen vijftien en twintig goals.”