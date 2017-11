Mendy negeert kruisbandblessure en rent veld op: ‘Hij is gek!’

Benjamin Mendy liep in september tegen Crystal Palace een kruisbandblessure op en kan waarschijnlijk pas in april zijn rentree maken voor Manchester City. Dat weerhield de linksback er niet van om woensdagavond het feestje mee te vieren toen Raheem Sterling in de blessuretijd de 2-1 maakte tegen Southampton.

De 23-jarige Fransman zag de bal in de kruising vliegen, dacht niet na en rende met zijn krukken naar de hoek van het veld alwaar de spelers elkaar besprongen. “Ruptured ACL but who cares after a 95th minute winner #LookAtMeRunning”, schreef Mendy op de social media. Zijn tweet werd meer dan 25.000 keer gedeeld.

LOL! Benjamin Mendy loopt vanwege een zware kruisbandblessure op krukken, maar dat weerhoudt hem er niet van om het feestje mee te vieren met Raheem Sterling. Kijk hem gaan, wat een BAAAAAAS! 🏃♿ Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

“Mendy is crazy”, zei manager Josep Guardiola na afloop op de persconferentie. “Hij heeft een blessure van zes maanden en is gewoon aan het rennen!” Mendy, die tot dusverre vijf wedstrijden voor de Engelsen speelde, probeerde tijdens het feestvieren overigens ook nog een selfie te maken met Sterling.