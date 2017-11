Bosz aan de slag met plastic schermen in voorbereiding op ‘laatste kans’

Borussia Dortmund gaf afgelopen weekend in de Kohlenpott-derby tegen Schalke 04 een zeker lijkende zege uit handen, waardoor de ploeg van Peter Bosz tegen een nieuwe tegenvaller aanliep. Van de laatste tien officiële wedstrijden werd er enkel van derdeklasser 1. FC Magdeburg gewonnen in de DFB-Pokal en de Nederlandse coach vecht voor zijn baan.

Zaterdag staat de kraker tegen Bayer Leverkusen op het programma en volgens de laatste Duitse geruchten zal in die wedstrijd alleen een overwinning voldoen als Bosz door wil bij BVB. Om niets aan het toeval over te laten meldt BILD dat hij de hekken rond het trainingscomplex in Brackel heeft laten verhogen en zijn er plastic schermen opgehangen om pottenkijkers tegen te gaan. Eerder konden scouts en fans vanaf de nabijgelegen heuvel een blik op het veld werpen, maar Bosz wil dit in de voorbereiding op die Werkself per se voorkomen.

Daarnaast moesten de spelers van Dortmund zich maandag, normaal gesproken een vrije dag, melden voor extra krachttraining en een uitgebreide videoanalyse van wat er precies misging tegen Schalke. Bosz zal het aankomende zaterdag overigens moeten stellen zonder Pierre-Emerick Aubameyang, die twee keer geel ontving tegen die Knappen, en de geblesseerde Mario Götze.