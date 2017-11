‘We kunnen hem niet verkopen aan een club waar hij niet naartoe wil’

Carlos Tévez heeft bij Shanghai Shenhua nog een contract tot nieuwjaarsdag 2019, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij dat gaat uitdienen. De aanvaller kan vooralsnog niet aan de hoge verwachtingen voldoen en de directie heeft in een persconferentie laten weten dat het aan de 33-jarige Argentijn is of hij wil blijven of niet.

“Tévez bepaalt of hij blijft of vertrekt. Zijn toekomst hangt samen met de beslissing die hijzelf maakt”, aldus de club. “Zelfs als Shenhua hem echt voor de club wil behouden en hem graag goed ziet spelen, is het laatste woord aan Tévez. Het klopt dat we aanbiedingen van andere clubs hebben ontvangen. Die ploegen willen hem kopen, maar Shenhua wil dat Tévez zich eerst uitspreekt, anders heeft het allemaal geen zin.”

“Shanghai Shenhua maakt in ieder geval geen kans om Tévez te verkopen aan een club waar hij helemaal niet naartoe wil”, zo laat de nummer elf van de Super League weten, die getraind wordt door Jingui Wu. De spelers keren binnenkort terug van een maand vakantie en of ook Tévez zich weer zal melden bij De Bloem van Shanghai, is nog onbekend. Tévez maakte tot dusverre vier doelpunten in negentien wedstrijden.

Afgelopen dinsdag liet algemeen directeur Zhou Jun zich overigens ook al kritisch uit over de 76-voudig international: "Ja, uiteindelijk voldoet hij niet aan de verwachtingen, maar hij blijft hard werken om te kunnen spelen. Of we zijn contract verlengen of niet, dat is ook aan de speler. Zijn toekomst hangt samen met de verdere onderhandelingen tussen hemzelf en de club."