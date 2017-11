PSV doet middenvelder ‘normaal gesproken’ geen aanbieding

Marcel Ritzmaier heeft zijn laatste wedstrijd in het eerste elftal van PSV vermoedelijk gespeeld. De middenvelder heeft een aflopend contract en hoeft ‘normaal gesproken’ geen nieuwe aanbieding te verwachten, meldt het Eindhovens Dagblad.

De 24-jarige Oostenrijker, voormalig jeugdinternational, kwam dit seizoen nog niet in actie voor het team van trainer Phillip Cocu. Wel deed hij in de Jupiler League elf keer mee met de beloften en daarin was Ritzmaier goed voor één doelpunt en drie assists. Zijn doelpunt maakte de linkspoot tegen RKC Waalwijk (3-2 winst).

Ritzmaier speelde voor TUS Spielberg, Lobmingtal, Judenburg en Austria Kärnten alvorens hij in de winter van 2010 de overstap maakte naar PSV. De Eindhovenaren wilde aanvankelijk voor Maxime Lestienne gaan, maar nadat de Belg voor Club Brugge koos, werd Ritzmaier voor een opleidingsvergoeding naar De Herdgang gehaald.

Ritzmaier kwam uiteindelijk tot 4 assists in 27 officiële wedstrijden voor PSV en werd nog verhuurd aan SC Cambuur, NEC en Go Ahead Eagles. Afgelopen zomer leek hij naar Arka Gdynia te vertrekken, maar op het laatste moment blies hij die transfer naar de bekerwinnaar van Polen af. Of er momenteel concrete interesse in hem is, is niet bekend.